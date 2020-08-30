Ляшко: якщо не буде надзвичайного стану, то вибори проведуть навіть у "червоних зонах"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, навіть якщо ситуація у регіонах буде належати до “червоної зони” з поширення коронавірусної хвороби. Про це повідомив Головний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в ефірі програми “Факти тижня”, передає УНН.
“Якщо не введуть надзвичайний стан, то вибори будуть проведені, в тому числі, в "червоній зоні". Ми зараз вже напрацювали всі рекомендації, за приклад брали вибори Польщі, взяли їхній досвід”, — сказав Ляшко.
Раніше у ЦВК назвали дату початку виборчого процесу місцевих виборів — 5 вересня 2020 року.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 527 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.