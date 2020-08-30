В Україні вже понад 119 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 096
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні на 9:00 30 серпня зафіксовано вже понад 119 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — у понад 2 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 119 074 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 096 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 527 людей, з них 35 — за останню добу.
Одужали від хвороби вже 56 734 людей, за добу — 596.
Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 840 892. У свою чергу, одужали 16 327 204 людини. Всього у світі інфіковано понад 24,9 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.