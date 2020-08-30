ЦВК назвала дату початку виборчої кампанії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року, назначений на 5 вересня 2020. Про це повідомляє УНН із посиланням на результат засідання Центральної виборчої комісії, що відбувся 30 серпня.
Зазначається, що рішення прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України.
"При цьому взято до уваги Постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”, постанови ЦВК від 8 серпня 2020 року № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, № 161 “Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року” та від 14 серпня 2020 року № 176 “Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року”, - додали у ЦВК.
Центрвиборчком окремо зауважив, що було внесено зміни до своєї постанови від 8 серпня 2020 року № 163 “Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”, виклавши вказаний Календарний план у новій редакції.
Нагадаємо, у ЦВК дали роз’яснення щодо утворення виборчих округів для проведення місцевих виборів.