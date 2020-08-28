У ЦВК дали роз’яснення щодо утворення виборчих округів для проведення місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
"28 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія затвердила Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що це роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування положень Виборчого кодексу України під час утворення територіальними виборчими комісіями виборчих округів, зокрема:
– територіальних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим;
– територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше);
– багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч).
Додається, що при цьому органам ведення Державного реєстру виборців доручено забезпечити надання ТВК з місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території, необхідної для утворення ними територіальних, багатомандатних виборчих округів з відповідних місцевих виборів.
Нагадаємо, вибори до місцевих рад 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час, оскільки проводитимуться в умовах зростаючої епідемічної загрози.