Вибори 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вибори до місцевих рад 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час, оскільки проводитимуться в умовах зростаючої епідемічної загрози. Про це йшлося на нараді під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова щодо забезпечення безпеки виборчого процесу, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
Зазначається, що у нараді взяли участь керівництво Служби безпеки України, Центральної виборчої комісії, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ.
За інформацією пресслужби, на нараді “секретар РНБО України наголосив, що ці вибори будуть одними з найбільш складних за останній час, оскільки проводитимуться в умовах зростаючої епідемічної загрози”.
“Сьогоднішні цифри, які ми отримуємо згідно з аналізом програмно-апаратного комплексу „СОТА“, дають нам розуміння того, що ми не можемо допустити, аби епідемічна ситуація вийшла з-під контролю під час місцевих виборів”, — зазначив він, наголосивши на необхідності суворого дотримання на виборчих дільницях рекомендацій МОЗ, зокрема щодо дотримання соціальної дистанції, забезпечення дезінфікуючими засобами та маскового режиму.
Також, за словами Данілова, одним із проблемних питань, яке потребує вирішення, є своєчасне матеріально-технічне забезпечення ЦВК, що вимагає оперативного законодавчого регулювання. Голова ЦВК Олег Діденко, у свою чергу, наголосив на необхідності забезпечення виборчих прав усіх громадян під час карантину, зокрема хворих на COVID-19, а також на важливості забезпечення безпеки на виборчих дільницях під час тривалого підрахунку голосів, обумовленого пропорційною виборчою системою.
Данілов також акцентував на критичній важливості недопущення маніпуляцій на виборчих дільницях, безпеки транспортування, суворого дотримання правил зберігання та підрахунку бюлетенів. У цьому контексті, зазначив він, вже з 5 вересня МВС України має здійснювати моніторинг порушень на виборах, зокрема спроб маніпуляцій, фальсифікацій, викривлення результатів голосування.
Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав звернути окрему увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи “Місцеві вибори”. За його словами, СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити будь-які спроби втручання у роботу автоматизованих систем ЦВК.
Також Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, що співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав.
Як повідомляв УНН, напередодні віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що вибори в окремих регіонах Донбасу не можуть відбутися відповідно до ухваленої Верховною Радою постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня.