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Выборы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время - СНБО

Киев • УНН

 • 17633 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Выборы в местные советы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы. Об этом шла речь на совещании под председательством Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова по обеспечению безопасности избирательного процесса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Выборы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время - СНБО

Отмечается, что в совещании приняли участие руководство Службы безопасности Украины, Центральной избирательной комиссии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел.

По информации пресс-службы, на совещании "секретарь СНБО Украины подчеркнул, что эти выборы будут одними из самых сложных за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы".

"Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", - отметил он, подчеркнув необходимость строгого соблюдения на избирательных участках рекомендаций Минздрава, в частности по соблюдению социальной дистанции, обеспечение дезинфицирующими средствами и масочного режима.

Также, по словам Данилова, одним из проблемных вопросов, который требует решения, является своевременное материально-техническое обеспечение ЦИК, что требует оперативного законодательного регулирования. Председатель ЦИК Олег Диденко, в свою очередь, отметил необходимость обеспечения избирательных прав всех граждан во время карантина, в частности больных COVID-19, а также важность обеспечения безопасности на избирательных участках во время длительного подсчета голосов, обусловленного пропорциональной избирательной системой.

Данилов также акцентировал критическую важность недопущения манипуляций на избирательных участках, безопасности транспортировки, строгого соблюдения правил хранения и подсчета бюллетеней. В этом контексте, отметил он, уже с 5 сентября МВД Украины должно осуществлять мониторинг нарушений на выборах, в частности попыток манипуляций, фальсификаций, искажения результатов голосования.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Также Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств.

Как сообщал УНН, накануне вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы в отдельных регионах Донбасса не могут состояться согласно принятому Верховной Радой постановления о проведении местных выборов 25 октября.

Украинские Национальные Новости

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