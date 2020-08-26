Резніков: для виборів в ОРДЛО потрібен окремий закон

"Я звертаю вашу увагу, що вибори там (в ОРДЛО - ред.) можуть бути призначені за окремим законом. І про це сказано в комплексі заходів мінських угод, про це сказано, в тому числі, в законі про особливості місцевого самоврядування – парламент України має прийняти окремий закон про дострокові вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей України. І за цим законом можуть там бути проведені вибори", - зауважив Резніков.

Він також заявив, що ухвалена ВР постанова регулює вибори лише на підконтрольній уряду території України. Це різні документи з різними юридичними наслідками, пояснив міністр.



"Де ви взагалі почули, що російська сторона вимагає там проведення виборів? це фейк. Такої вимоги я, принаймні особисто, ні прочитав, ні почув", - додав Резніков.



Нагадаємо, раніше очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на засіданні Тристоронньої контактної групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Пізніше стало відомо, що звернення Леоніда Кравчука до ВР щодо виборів в ОРДЛО було спрямовано до комітетів.

Сьогодні, 26 серпня, мало відбутися засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади у зв’язку з листом Кравчука, в якому він запропонував розглянути відповідність постанови ВР про місцеві вибори Закону про самоврядування в окремих районах Донбасу.

Водночас у комітеті ВР з питань організації державної влади висловили сумнів у тому, що у парламентському комітеті підтримають пропозиції про проведення виборів на окупованих територіях до того, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном.