Вибори в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном навряд чи підтримає комітет – нардеп

Так, на думку нардепа, у цій частині радше мають змінитися мінські угоди.



Водночас постанова про призначення місцевих виборів не є ідеальною - у ній є, що змінити, зауважує Качура.



"Я бачив необхідність змін ще до того, як у ТКГ (Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на сході України - ред.) наш опонент заявив про те, що вони хочуть, щоб по всій території вибори пройшли.

На мою думку, ми повинні провести вибори до Донецької і Луганської обласних рад на підконтрольній Києву території. По-друге, треба зробити більш "сухим" текст про призначення виборів, тому що там "країна-агресор", "окупанти" – це все ми і так знаємо. Ми повинні були посилатися на наше законодавство, на укази президента і зробити текст таким "сухим", щоб не було до чого прискіпуватися. Зараз ми лише ускладнили переговорний процес", – заявив він.



Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Пізніше стало відомо, що звернення Леоніда Кравчука до ВР щодо виборів в ОРДЛО було спрямовано до комітетів.

Сьогодні, 26 серпня, мало відбутися засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади у зв’язку з листом першого президента України та голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука, в якому він запропонував розглянути відповідність постанови ВР про місцеві вибори Закону про самоврядування в окремих районах Донбасу.



