Звернення Кравчука до ВР щодо виборів в ОРДЛО спрямовано до комітетів – Разумков

"Щодо звернення Леоніда Макаровича (Кравчука – ред..), воно дійсно надійшло до Верховної Ради України, якщо я не помиляюсь, у п’ятницю, Руслан Олексійович (Стефанчук – ред.) спрямував його до комітетів, комітет буде розглядати ці питання", - сказав Разумков.

Зі слів голови ВР, на його думку, вибори – це правильно, і вибори повинні проходити на тій території, на якій це можливо зробити.

"Я вважаю, це виключне право громадянина за Конституцією. Однак є деякі обмеження. Вибори повинні бути демократичними, вони повинні представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території. Але головне – вони повинні відповідати європейським нормам і повинні бути такими, щоб не ставити під загрозу життя і здоров’я наших громадян… Станом на сьогодні… провести вибори на тимчасово окупованих територіях - я не розумію, як це зробити. Якщо ми говоримо про ТКГ, варто було б почути позицію інших представників, в тому числі представників Офісу Президента", - додав він.

Нагадаємо, на засіданні тристоронньої контактної групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.