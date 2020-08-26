Выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей вряд ли поддержит комитет — нардеп

Так, по мнению нардепа, в этой части скорее должны измениться минские соглашения.



В то же время постановление о назначении местных выборов не является идеальным - в нем есть, что изменить,отмечает Качура.



"Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины - ред.) наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли.

По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории. Во-вторых, надо сделать более "сухим" текст о назначении выборов, потому что там "страна-агрессор", "оккупанты" - это все мы и так знаем. Мы должны были ссылаться на наше законодательство, на указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не к чему придираться. Сейчас мы только усложнили переговорный процесс", - заявил он.



Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Позже стало известно, что обращение Леонида Кравчука к ВР относительно выборов в ОРДЛО было направлено в комитеты.

Сегодня, 26 августа, должно было состояться заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти в связи с письмом первого президента Украины и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, в котором он предложил рассмотреть соответствие постановления ВР о местных выборах Закону о самоуправлении в отдельных районах Донбасса.