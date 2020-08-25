Комітет Ради на прохання Кравчука збереться на засідання щодо виборів в ОРДЛО

"До парламенту надійшло звернення глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Леоніда Макаровича Кравчука з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови Верховної Ради України про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році положенням закону України "Про основний порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та комплексу заходів з виконання Мінських угод, підтриманого резолюцією Ради безпеки ООН 22 лютого 2015 року", - зазначив голова комітету Андрій Клочко.

За його словами, згідно з дорученням керівництва парламенту, дане звернення скероване для розгляду та підготовки відповіді до трьох комітетів, а саме Комітету з питань організації державної влади, Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та Комітету з питань національної безпеки та оборони та розвідки.

"Шановні колеги, є пропозиція на завтра назначити на 11:00 комітет з цього питання і обговорити… В листі немає бажання перегляду рішення комітету", - додав Клочко.

Під час обговорення депутати висловили пропозицію, що засідання має відбуватися без журналістів та трансляції у форматі круглого столу, у залі фракції "Слуги Народу", а також на нього можна покликати голів інших двох комітетів та представників Офісу Президента та керівництво парламенту.

"Якщо заперечень нема, тобі ми це на завтра, на 11:00, попередньо", - сказав Клочко.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Пізніше стало відомо, що звернення Леоніда Кравчука до ВР щодо виборів в ОРДЛО було спрямовано до комітетів.