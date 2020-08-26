Резников: для выборов в ОРДЛО нужен отдельный закон

"Я обращаю ваше внимание, что выборы там (в ОРДЛО - ред.) могут быть назначены по отдельному закону. И об этом сказано в комплексе мероприятий минских соглашений, об этом сказано, в том числе, в законе об особенностях местного самоуправления - парламент Украины должен принять отдельный закон о досрочных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. И по этому закону могут там быть проведены выборы", - отметил Резников.

Он также заявил, что принятое ВР постановление регулирует выборы только на подконтрольной правительству территории Украины. Это разные документы с различными юридическими последствиями, пояснил министр.



"Где вы вообще услышали, что российская сторона требует там проведения выборов? Это фейк. Такого требования я, по крайней мере лично, ни прочитал, ни услышал", - добавил Резников.



Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Позже стало известно, что обращение Леонида Кравчука к ВР относительно выборов в ОРДЛО было направлено в комитеты.

Сегодня, 26 августа, должно было состояться заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти в связи с письмом Кравчука, в котором он предложил рассмотреть соответствие постановления ВР о местные выборы Закону о самоуправлении в отдельных районах Донбасса.

В то же время в комитете ВР по вопросам организации государственной власти выразили сомнение в том, что в парламентском комитете поддержат предложения о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинско-российской границей.