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В ЦИК дали разъяснения о создании избирательных округов для проведения местных выборов

Киев • УНН

 • 24762 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В ЦИК дали разъяснения о создании избирательных округов для проведения местных выборов

"28 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это разъяснение разработано с целью обеспечения одинакового применения положений Избирательного кодекса Украины при образовании территориальными избирательными комиссиями избирательных округов, в частности:

- территориальных избирательных округов по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым;

- территориальных избирательных округов по выборам депутатов областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 тысяч и более);

- многомандатных избирательных округов по выборам депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей в 10 тысяч).

Добавляется, что при этом органам ведения Государственного реестра избирателей поручено обеспечить предоставление ВИК по местным выборам статистической информации относительно количественных характеристик избирательного корпуса на соответствующей территории, необходимой для образования ними территориальных, многомандатных избирательных округов по соответствующим местным выборам.

Напомним, выборы в местные советы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы.

Украинские Национальные Новости

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