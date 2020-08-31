С сегодняшнего дня действует новое эпидемическое зонирование: кто в "красной" зоне

"С 00 часов 00 минут 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - сообщил по итогам заседания комиссии министр Кабмина Олег Немчинов.

Так, к "красной" зоне отнесены:



города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;



города Беляевка и Измаил Одесской области;



города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;



город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.



К "оранжевой" зоне отнесены:



города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;



город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;



города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;



города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;



город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;



города Львов, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;



город Черноморск, Белгородской, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;



город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;



город Сумы Сумской области;



город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;



город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;



Волочивский район Хмельницкой области;



город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;



Бобровицкий район Черниговской области.



Также по его словам, к "желтой" зоне отнесены:



Винница, Жмеринка, Козятин и Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;



город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Любешовский, Старовиживский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;



города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;



города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;



города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;



города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;



города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;



город Ровно, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;



Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;



Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;



города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;



города Хмельницкий, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;



города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;



город Киев.



Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Напомним, в Минздраве отметили, что если не будет чрезвычайного положения, то выборы проведут даже в "красных" зонах.