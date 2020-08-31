В регионах "красной зоны" учеба будет проходить только дистанционно — Шкарлет

"Учебный год, как и всегда, начнется 1 сентября. С 1 сентября - но с особенностями эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе... Уровень эпидемиологической опасности будет определяться государственной комиссией ТЭБ и ЧС. Хочу отметить, что в случае "зеленого", "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности посещение заведений общего и среднего образования разрешено в обычном режиме, но с четким соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В случае установления "красной" зоны - посещение учебных заведений соискателями будет запрещено, образовательный процесс будет происходить только дистанционно", - отметил он.



Напомним, с сегодняшнего дня, 31 августа, в Украине действует новый раздел на уровни эпидемиологической опасности из COVID-19 - 21 административная единица в Украине отнесена к "красной" зоне.