В Минздраве разработали инфографику с советами по обучению детей в образовательных учреждениях

"Минздрав разработал серию рекомендаций и правил безопасного обучения в образовательных учреждениях. Сегодня в нашей инфографике информация для родителей", - говорится в сообщении.

Так, для посещения школы из-за COVID-19 используются новые противоэпидемические мероприятия для учебных заведений во время учебного года, в частности, на входе рекомендуют использовать дозаторы для антисептиков, а в помещении перед уроками нужно мыть руки с мылом.

Указано, что для учителей нужно использовать защитные маски или респираторы, кроме времени проведения занятий, а в регионах с "оранжевым" уровнем опасности - защитный щиток во время урока. К работе они будут допускаться только после термометрии.

Кроме того, для учеников рекомендуется использовать защитные маски или респираторы, кроме школьников 1-4 классов. А ученикам в "оранжевых" регионах - обучение в классах до 20 человек. При подтверждении COVID-19 у одного ученика - самоизоляция происходит всего класса или группы.

Отмечается, что если у ученика или учителя обнаружили симптомы COVID-19, то рекомендуют одеть защитную маску, изолировать ребенка в отдельном помещении, сообщить родителям о выявленных симптомах у ребенка. Если заболел учитель - позвонить семейному врачу. Также рекомендуют вызвать мобильную бригаду для проведения тестирования, а при средне-тяжелом состоянии - позвонить "103".

"Врач принимает решение о самоизоляции или госпитализации больного. Если результат тестирования на COVID-19 положительный, весь класс отправляется на самоизоляцию, по решению эпидемиолога", - указано в сообщении.

Сообщается, что для посещения детских садов, чтобы защитить своего ребенка, рекомендуют убедиться, что ребенок здоров, позаботиться о сменной обуви для него, не заходить в помещение и носить маску, общаться с воспитателем дистанционно и оставить мягкие игрушки дома.

Указано, что для учителей во время карантина разработали следующие рекомендации: перед началом работы осуществлять температурный скрининг тела на входе в школу, дезинфицировать руки, а в регионах с "желтым" и "зеленым" уровнями во время урока можно быть без маски при условии соблюдения дистанции.

Напомним, в связи с карантином МОН подготовило новый проект положения о дистанционном обучении.



