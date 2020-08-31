У "червоному" Івано-Франківську канікули у школах продовжили до 11 вересня

"Хочу оголосити про те, що, по-перше, ми оголошуємо канікули у школах. Тобто з 1 вересня по 11-те будуть канікули, а не дистанційне навчання. Таке ми ухвалили на оперативній нараді. Я вважаю, що це правильне рішення. Десь ущільнимо навчальну програму, і, сподіваюсь, що все-таки уряд дослухається до громади міста Івано-Франківська і скасує "червону зону", - зазначив Марцінків.



Він також повідомив, що Конституційний суд України ухвалив рішення, яке дає підставу Івано-Франківській міській раді звернутися з позовом до суду і скасувати постанову уряду, яка оголошувала "червону зону".



"Зокрема, це буде здійснено до Київського окружного адміністративного суду", - додав міський голова.



Нагадаємо, з 00:00 31 серпня почало діяти нове епідемічне зонування. До "червоної зони" віднесені: міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Також, нагадаємо, в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що у регіонах "червоної зони" навчання проходитиме тільки дистанційно.