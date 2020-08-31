В "красном" Ивано-Франковске каникулы в школах продлили до 11 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Ивано-Франковске продолжают каникулы до 11 сентября в связи с тем, что город попал в "красную" зону. Об этом сообщил в видеообращении городской голова Руслан Марцинкив, передает УНН.
"Хочу объявить о том, что, во-первых, мы объявляем каникулы в школах. То есть с 1 сентября по 11-е будут каникулы, а не дистанционное обучение. Такое мы приняли на оперативном совещании. Я считаю, что это правильное решение. Где-то уплотним учебную программу, и, надеюсь, что все-таки правительство прислушивается к общественности города Ивано-Франковска и отменит "красную зону", - отметил Марцинкив.
Он также сообщил, что Конституционный суд Украины принял решение, которое дает основание Ивано-Франковскому городскому совету обратиться с иском в суд и отменить постановление правительства, которое объявляло "красную зону".
"В частности, это будет сделано в Киевский окружной административный суд", - добавил мэр.
Напомним, с 00:00 31 августа начало действовать новое эпидемическое зонирование. В "красную зону" отнесены: города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.
Также, напомним, и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что в регионах "красной зоны" учеба будет проходить только дистанционно.