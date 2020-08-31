В "красном" Ивано-Франковске каникулы в школах продлили до 11 сентября

"Хочу объявить о том, что, во-первых, мы объявляем каникулы в школах. То есть с 1 сентября по 11-е будут каникулы, а не дистанционное обучение. Такое мы приняли на оперативном совещании. Я считаю, что это правильное решение. Где-то уплотним учебную программу, и, надеюсь, что все-таки правительство прислушивается к общественности города Ивано-Франковска и отменит "красную зону", - отметил Марцинкив.



Он также сообщил, что Конституционный суд Украины принял решение, которое дает основание Ивано-Франковскому городскому совету обратиться с иском в суд и отменить постановление правительства, которое объявляло "красную зону".



"В частности, это будет сделано в Киевский окружной административный суд", - добавил мэр.



Напомним, с 00:00 31 августа начало действовать новое эпидемическое зонирование. В "красную зону" отнесены: города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.

Также, напомним, и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что в регионах "красной зоны" учеба будет проходить только дистанционно.