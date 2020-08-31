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Школяру на перший семестр знадобиться від 80 до 150 масок

Київ • УНН

 • 20547 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Завтра - 1 вересня. Українські школярі повертаються до навчання. Проте окрім звичного приладдя їм знадобляться захисні маски. УНН підрахував, що одному учню на перший семестр знадобиться щонайменше 154 одноразові маски, при використанні двох масок під час уроків.

Школяру на перший семестр знадобиться від 80 до 150 масок

Раніше у МОЗ повідомили, що для учнів 5-11 класів рекомендується використовувати захисні маски або респіратори під час навчання. 

Згідно з рекомендаціями лікарів, змінювати захисну маску потрібно раз на 3 години, а значить, школяру потрібно принаймні 2 маски на день.

Якщо брати за основу те, що перший семестр триватиме з 1 вересня до 24 грудня 2020 року, то за виключенням вихідних днів, осінніх канікул та державних свят - школярі навчатимуться 77 днів. Після цього вони йдуть на зимові канікули з 25 грудня 2020 до 10 січня 2021 року.

При використанні 2 масок на день, учню лише на уроки потрібно 154 маски. Наразі ціни на захисні маски коливаються від 4 грн 50 коп. до 9 грн 50 коп. за одиницю. При купівлі масок за найнижчими цінами - на навчання впродовж одного семестру потрібно витратити 693 грн.

Водночас за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, учню потрібна лише одна маска на день. Тоді на 77 навчальних днів школяру буде потрібно 77 масок. При вартості в 4 грн 50 коп. вони обійдуться в 346 грн 50 коп.

Нагадаємо, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що у школах дозволяється носити саморобні маски.

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