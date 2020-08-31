У школах дозволяється носити саморобні маски – Шкарлет

"Рекомендовано встановити особливі умови організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти та належного режими питної води... Рекомендовано також забезпечити заклади засобами індивідуального захисту, засобами забезпечення індивідуальної гігієни та відповідним обладнанням… Хочу наголосити, що використання медичної маски, (вони - ред.) можуть бути не лише промислово виготовлені, а й самостійно. Згідно з нормативів, це дозволяється використовувати. При цьому це суттєво здешевлює процес індивідуального захисту", - зазначив він.

Нагадаємо, очільникам Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти, напередодні і після 1 вересня, доручено провести перевірки шкіл і дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання у період карантину.