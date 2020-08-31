В школах разрешается носить самодельные маски - Шкарлет

"Рекомендовано установить особые условия организации питания учащихся учреждений общего среднего образования и надлежащего режима питьевой воды... Рекомендовано также обеспечить учреждения средствами индивидуальной защиты, средствами обеспечения индивидуальной гигиены и соответствующим оборудованием... Хочу подчеркнуть, что использование медицинской маски, (они - ред.) могут быть не только промышленно изготовлены, но и самостоятельно. Согласно нормативам, это разрешается использовать. При этом это существенно удешевляет процесс индивидуальной защиты", - отметил он.

Напомним, руководителям Министерства здравоохранения и Министерства образования, накануне и после 1 сентября, поручено провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.