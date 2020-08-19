Шмигаль доручив очільникам МОЗ і МОН перевірити школи та пригрозив звільненнями

"Пріоритетне завдання уряду і місцевої влади на найближчі тижні - це якісно підготуватись до навчального року. Ми провели всі традиційні і стандартні підготовчі заходи до організації навчального процесу, але сьогодні необхідно говорити про особливість навчального процесу у період епідемії (пандемії - ред.) коронавірусу. Тому одразу хочу дати доручення очільникам міністерства охорони здоров’я, міністерства освіти: напередодні і після 1 вересня провести перевірки шкіл і дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання у період карантину", - сказав прем’єр.

За його словами, наразі дуже важливо "все правильно зкомунікувати" з місцевою владою та батьками, пояснити, де є які загрози.

"До 1 вересня все має бути готово. У іншому випадку - будемо приймати однозначно радикальні кадрові рішення... Безпека дітей, батьків і вчителів – це головний пріоритет у цьому навчальному році", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв раніше УНН, школи у "червоній" зоні навчатимуться онлайн – Ляшко.