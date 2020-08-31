Школьнику на первый семестр понадобится от 80 до 150 масок
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Завтра - 1 сентября. Украинские школьники возвращаются к учебе. Однако кроме привычных принадлежности им понадобятся защитные маски. УНН подсчитал, что одному ученику на первый семестр понадобится минимум 154 одноразовые маски, при использовании двух масок во время уроков.
Ранее в Минздраве сообщили, что для учеников 5-11 классов рекомендуется использовать защитные маски или респираторы во время обучения.
Согласно рекомендациям врачей, менять защитную маску нужно раз в 3 часа, а значит, школьнику нужно минимум 2 маски в день.
Если брать за основу то, что первый семестр продлится с 1 сентября до 24 декабря 2020 года, то за исключением выходных дней, осенних каникул и государственных праздников - школьники будут учиться 77 дней. После этого они идут на зимние каникулы с 25 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.
При использовании 2 масок в день, ученику только на уроки нужно 154 маски. Сейчас цены на защитные маски колеблются от 4 грн 50 коп. до 9 грн 50 коп. за единицу. При покупке масок по самым низким ценам - для обучения в течение одного семестра нужно потратить 693 грн.
В то же время, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, ученику нужна только одна маска в день. Тогда на 77 учебных дней школьнику потребуется 77 масок. При стоимости в 4 грн 50 коп. они обойдутся в 346 грн 50 коп.
Напомним, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в школах разрешается носить самодельные маски.