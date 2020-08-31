Школьнику на первый семестр понадобится от 80 до 150 масок

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11454 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 72238 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107081 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179180 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183046 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390485 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226156 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500672 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349379 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230406 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
70%
Популярные новости

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38297 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20987 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46508 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15448 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 15754 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142589 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130540 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219057 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390485 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500672 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Биньямин Нетаньяху

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11454 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38299 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38114 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45695 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75626 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

Вашингтон Пост

Фокс Ньюс

Школьнику на первый семестр понадобится от 80 до 150 масок

Киев • УНН

 • 20547 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Завтра - 1 сентября. Украинские школьники возвращаются к учебе. Однако кроме привычных принадлежности им понадобятся защитные маски. УНН подсчитал, что одному ученику на первый семестр понадобится минимум 154 одноразовые маски, при использовании двух масок во время уроков.

Школьнику на первый семестр понадобится от 80 до 150 масок

Ранее в Минздраве сообщили, что для учеников 5-11 классов рекомендуется использовать защитные маски или респираторы во время обучения.

Согласно рекомендациям врачей, менять защитную маску нужно раз в 3 часа, а значит, школьнику нужно минимум 2 маски в день.

Если брать за основу то, что первый семестр продлится с 1 сентября до 24 декабря 2020 года, то за исключением выходных дней, осенних каникул и государственных праздников - школьники будут учиться 77 дней. После этого они идут на зимние каникулы с 25 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.

При использовании 2 масок в день, ученику только на уроки нужно 154 маски. Сейчас цены на защитные маски колеблются от 4 грн 50 коп. до 9 грн 50 коп. за единицу. При покупке масок по самым низким ценам - для обучения в течение одного семестра нужно потратить 693 грн.

В то же время, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, ученику нужна только одна маска в день. Тогда на 77 учебных дней школьнику потребуется 77 масок. При стоимости в 4 грн 50 коп. они обойдутся в 346 грн 50 коп.

Напомним, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в школах разрешается носить самодельные маски.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,073.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.61