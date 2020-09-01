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В Україні вперше відзначають День знань в умовах пандемії

Київ • УНН

 • 20285 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні сьогодні початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади відзначають День знань. Як повідомляє УНН, цього року через пандемію COVID-19 в навчальному процесі є багато змін.

В Україні вперше відзначають День знань в умовах пандемії

Через пандемію коронавіруса наприкінці липня Міністерство охорони здоров’я вважало, що з 1 вересня всі діти повинні піти в школу. Прогнозувалось, що це буде можливо у більшості міст і районів України.

У серпні МОЗ повідомило, що навчання в українських школах, які знаходяться у "червоній" зоні, через пандемію відбуватиметься в онлайн-режимі.

З вересня навчання проходитиме у школах міст та районів з усіх зон за епідемічною небезпекою COVID-19, окрім “червоної”. "Червоний" рівень небезпеки означає дуже велику кількість хворих, яка була зафіксована за останні 14 днів у регіоні. У "зелених" та "жовтих" зонах у класі вчителі можуть працювати без маски за умови дотримання відповідної дистанції або з використанням захисного щитка.

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За словами очільника МОЗ Максима Степанова, учні 1-4 класів можуть перебувати на території школи без захисної маски.

Для учнів 5-11 класів рекомендується використовувати захисні маски або респіратори під час навчання. Так, одному учню на перший семестр знадобиться щонайменше 154 одноразові маски, при використанні двох масок під час уроків.

Зазвичай 1 вересня у школах проводиться перший святковий урок, який щороку має різні теми, після якого зазвичай вирішуються організаційні питання — іноді видача підручників, для першокласників визначають місця за партами, і на цьому навчальний день закінчується. Цього року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтримав пропозицію про те що перший урок у закладах освіти варто присвятити темі захисту від коронавірусної інфекції.

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Нагадаємо, День знань вперше з'явився 1 вересня 1984 року завдяки постанові Верховної Ради СРСР. В Україні та деяких інших країнах, зокрема в країнах СНД, це свято й далі відзначається та збігається з початком навчального року. Першокласники у цей день відзначають "Свято Першого дзвоника".

Як повідомляв УНН, у МОЗ також розробили рекомендації для роботи вишів на тлі пандемії коронавірусу. Окрім того, Міністерство охорони здоров’я у своїх рекомендаціях жодним чином не обмежувало заняття у групах подовженого дня, якщо керівник закладу у змозі забезпечити всі рекомендації МОЗ. А виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет закликав вчителів не навантажувати школярів зайвим матеріалом, так як дитина має мати не тільки школу, а й дитинство.

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