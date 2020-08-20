Перші уроки у школах варто провести у просвітницькому форматі щодо COVID-19 – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав пропозицію про те що перший урок у закладах освіти варто присвятити темі захисту від коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
Повідомляється, що уряд та представники Ради Церков домовились про спільну роботу із суспільством щодо COVID-19.
"Денис Шмигаль відзначив важливість співпраці Уряду та Ради церков у питанні просвітницької роботи з населенням для запобігання поширенню COVID-19",- йдеться в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що на початку епідемії вдалося здолати паніку в суспільстві.
"Проте, сьогодні люди почали забувати про загрозу. Переконаний, що наша злагоджена робота врятує не один десяток тисяч життів та збереже здоров’я людей", — сказав Прем’єр-міністр.
За його словами, необхідно почати великий суспільний діалог, аби уникнути ризику перевантаження захворілими системи охорони здоров’я.
"Потрібно повернути людей до розуміння, що це реальна небезпека. Але водночас, що життя не зупиняється. Діти мають вчитися, підприємства працювати, люди — мати змогу ходити до церкви, при цьому дотримуючись правил безпеки", — наголосив Шмигаль.
Також представники Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій підтримали важливість об’єднання зусиль з Урядом. Представники ВРЦіРО також зазначили, що готові співпрацювати з Урядом у просвітницькій роботі щодо COVID-19.
"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував учасникам Ради за готовність до співпраці. Він також підтримав низку пропозицій. Зокрема, про те що перший урок у закладах освіти варто присвятити темі захисту від коронавірусної інфекції. Денис Шмигаль доручив в. о. міністра освіти і науки опрацювати таку можливість", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, учасники засідання обговорили проведення масових свят.
"Важливо, щоб люди до цього підходили свідомо. Ми не хочемо вводити заборони чи обмеження. Тому потрібно, щоб держава, церква та релігійні організації правильними словами навчили людей не ризикувати своїм життям та здоров’ям", — зазначив Шмигаль.
Глава уряду також доручив міністру Кабінету міністрів Олегу Немчінову скоординувати роботу щодо оперативного обміну інформацією з членами Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій.
Нагадаємо, головам ОДА доручили проінспектувати готовність шкіл в умовах карантину.