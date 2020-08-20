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Первые уроки в школах следует провести в просветительском формате относительно COVID-19 - Шмыгаль

Первые уроки в школах следует провести в просветительском формате относительно COVID-19 - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 14237 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал предложение о том, что первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме защиты от коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Сообщается, что правительство и представители Совета Церквей договорились о совместной работе с обществом по COVID-19.

"Денис Шмыгаль отметил важность сотрудничества Правительства и Совета церквей в вопросе просветительской работы с населением по предотвращению распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что в начале эпидемии удалось преодолеть панику в обществе.

"Однако, сегодня люди начали забывать об угрозе. Убежден, что наша слаженная работа спасет не один десяток тысяч жизней и сохранит здоровье людей", - сказал Премьер-министр.

По его словам, необходимо начать большой общественный диалог, чтобы избежать риска перегрузки заболевшими системы здравоохранения.

"Нужно вернуть людей к пониманию, что это реальная опасность. Но в то же время, что жизнь не останавливается. Дети должны учиться, предприятия работать, люди - иметь возможность ходить в церковь, при этом соблюдая правила безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

Также представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций поддержали важность объединения усилий с Правительством. Представители Всеукраинского Совета Церквей также отметили, что готовы сотрудничать с Правительством в просветительской работе по COVID-19.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил участников Совета за готовность к сотрудничеству. Он также поддержал ряд предложений. В частности, о том, что первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме защиты от коронавирусной инфекции. Денис Шмыгаль поручил в. о. министра образования и науки проработать такую возможность", - отмечается в сообщении.

Кроме того, участники заседания обсудили проведение массовых праздников.

"Важно, чтобы люди к этому подходили сознательно. Мы не хотим вводить запреты или ограничения. Поэтому нужно, чтобы государство, церковь и религиозные организации правильными словами научили людей не рисковать своей жизнью и здоровьем", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также поручил министру Кабинета министров Олегу Немчинову скоординировать работу по оперативному обмену информацией с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Напомним, главам ОГА поручили проинспектировать готовность школ в условиях карантина.

Украинские Национальные Новости

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