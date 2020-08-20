Навчання в умовах карантину: головам ОДА доручили проінспектувати готовність шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та наголосив, що вони повинні особисто проінспектувати школи до нового навчального року на тлі поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Новий навчальний рік стартує менше ніж за два тижні. Більшість наших співгромадян турбує питання — як саме він розпочнеться, як відбуватиметься його організація з урахуванням обмежень “червоних”, “помаранчевих” та “жовтих” зон. МОН курує цей процес, і ми очікуємо злагодженого початку навчального року та максимальний рівень комунікації для батьків та педагогічних колективів“, — заявив Чернишов.
За його словами, країна входить в турбулентний режим цієї осені.
“Проте наша мета є незмінною: до вересня заплановані школи мають бути готові, а школярі мають сісти за парти в оновлених, максимально комфортних для навчання класах. Тому прошу очільників областей особисто проінспектувати всі школи до нового навчального року”, — додав Чернишов.
Також він зазначив, що завдяки “Великому будівництву” в Україні з’явиться 7 тисяч нових місць у школах, а 27 тисяч школярів матимуть можливість навчатися у покращених умовах.
“Загалом до кінця року заплановано відкрити близько 100 шкіл, які відбудовують, ремонтують або реконструюють в рамках програми “Велике будівництво”, — додав він.
“Ви маєте все зробити швидко, але головне — якісно”, — акцентував він, звертаючись до очільників областей.
Нагадаємо, МОН презентувало онлайн-курс про дистанційне і змішане навчання, реєстрація на який відкрита для педагогів і керівників закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти.