Степанов розповів, що буде із групами "подовженого дня" у період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Рекомендації МОЗ ніяким чином не впливають на заняттях у групах “подовженого дня”, головне, щоб дотримувалися вимоги Міністерства. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Міністерство охорони здоров’я у своїх рекомендаціях жодним чином не обмежувало заняття у групах подовженого дня. Якщо керівник закладу у змозі забезпечити всі рекомендації, які були надані до освітнього процесу, жодних перешкод щодо груп подовженого дня в нас не існує”, — зазначив міністр.
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Нагадаємо, з початку навчального року учням 1-4 класів буде дозволено пересуватися школою без маски або респіратора.