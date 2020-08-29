У МОЗ нагадали рекомендації щодо роботи дитсадків у період карантину

“Я хотів би розповісти, яким чином буде відбуватися відвідування нашими дітьми дитячих садочків. Отже, перед початком зміни повинен бути обов’язковий скрінінг працівників закладу, вихователі з ранку приймають дітей у заклад від батьків на території закладу, але за межами будівлі. Це достатньо важливо для того, аби не було входження до будівлі батьків. На вході у заклад організується місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Хочу наголосити, що виключно на вході, виключно під контролем працівників закладу повинно це відбуватися”, — зазначив він.

Окрім того, за його словами, всі протиепідемічні заходи мають бути організовані у ігровій формі.

“Забороняється: використовувати багаторазові тканинні рушники, тому що вони можуть вплинути на розповсюдження COVID-19, якщо хтось виявиться захворілим. Використання м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, заходити у середину приміщення у вуличному взутті. Забороняється проведення масових заходів та батьківських зборів. Коли ми говоримо про масові заходи, то мається на увазі весь дитячий садочок, всі групи починають разом збиратися”, — додає Степанов.

Так, міністр наголошує, що рекомендується розробити графік прогулянок та занять аби не допускати зміщування груп.

“Обмежити виконання вправ, де діти контактують між собою, викладачами та використовують додатковий інвентар. Також працівники повинні регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх антисептиком не рідше, ніж раз на 2 години та після відвідування громадських місць. У дитячому садочку повинні проводити дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та одразу після завершення занять. Треба робити провітрювання не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня”, — підсумував він.

Нагадаємо, школи в Україні у новому навчальному році у зв’язку з пандемією працюватимуть до тих пір, поки у регіоні чи місті не буде перевищення епідпорогу.