В Минздраве напомнили рекомендации по работе детсадов в период карантина

"Я хотел бы рассказать, каким образом будет происходить посещение нашими детьми детских садов. Итак, перед началом смены должен быть обязательный скрининг работников заведения, воспитатели с утра принимают детей в учреждение от родителей на территории заведения, но за пределами здания. Это достаточно важно для того, чтобы не было вхождения в здание родителей. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками. Хочу подчеркнуть, что только на входе, исключительно под контролем работников заведения должно это происходить", - отметил он.

Кроме того, по его словам, все противоэпидемические мероприятия должны быть организованы в игровой форме.

"Запрещается: использовать многократные тканевые полотенца, так как они могут повлиять на распространение COVID-19, если кто-то окажется заболевшим. Использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, заходить внутрь помещения в уличной обуви. Запрещается проведение массовых мероприятий и родительских собраний. Когда мы говорим о массовых мероприятиях, то имеется в виду весь детский сад, все группы начинают вместе собираться", - добавляет Степанов.

Так, министр отмечает, что рекомендуется разработать график прогулок и занятий чтобы не допускать смещения групп.

"Ограничить выполнение упражнений, где дети контактируют между собой, преподавателями и используют дополнительный инвентарь. Также работники должны регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиком не реже чем раз в 2 часа и после посещения общественных мест. В детском саду должны проводить дезинфекцию поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после завершения занятий. Надо делать проветривание не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат в течение дня", - подытожил он.

Напомним, школы в Украине в новом учебном году в связи с пандемией будут работать до тех пор, пока в регионе или городе не будет превышение эпидпорога.