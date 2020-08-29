В Минздраве напомнили рекомендации по работе детсадов в период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В детских садах перед началом смены необходимо проводить температурный скрининг воспитателей, принимать детей в учреждения во дворе, постоянно проветривать помещение и проводить дезинфекцию поверхностей каждые 2 часа. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Я хотел бы рассказать, каким образом будет происходить посещение нашими детьми детских садов. Итак, перед началом смены должен быть обязательный скрининг работников заведения, воспитатели с утра принимают детей в учреждение от родителей на территории заведения, но за пределами здания. Это достаточно важно для того, чтобы не было вхождения в здание родителей. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками. Хочу подчеркнуть, что только на входе, исключительно под контролем работников заведения должно это происходить", - отметил он.
Кроме того, по его словам, все противоэпидемические мероприятия должны быть организованы в игровой форме.
"Запрещается: использовать многократные тканевые полотенца, так как они могут повлиять на распространение COVID-19, если кто-то окажется заболевшим. Использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, заходить внутрь помещения в уличной обуви. Запрещается проведение массовых мероприятий и родительских собраний. Когда мы говорим о массовых мероприятиях, то имеется в виду весь детский сад, все группы начинают вместе собираться", - добавляет Степанов.
Так, министр отмечает, что рекомендуется разработать график прогулок и занятий чтобы не допускать смещения групп.
"Ограничить выполнение упражнений, где дети контактируют между собой, преподавателями и используют дополнительный инвентарь. Также работники должны регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиком не реже чем раз в 2 часа и после посещения общественных мест. В детском саду должны проводить дезинфекцию поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после завершения занятий. Надо делать проветривание не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат в течение дня", - подытожил он.
Напомним, школы в Украине в новом учебном году в связи с пандемией будут работать до тех пор, пока в регионе или городе не будет превышение эпидпорога.