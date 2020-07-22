У МОЗ розповіли, як відбуватиметься навчання у школах у період пандемії

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Школи в Україні у новому навчальному році у зв’язку з пандемією працюватимуть до тих пір, поки у регіоні чи місті не буде перевищення епідпорогу. Про це в ефірі Українського радіо заявив заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

“В нас декілька разів розглядалось, як забезпечити навчальний процес, і ми вирішили рухатися так, як це відбувається під час сезону захворюваності на грип та ГРВІ — школи працюють до того моменту поки не перевищується епідпоріг. В даному випадку епідпоріг ми ще не можемо розрахувати, так як це перший рік циркулює коронавірус на території нашої держави. Ми знаємо, як розрахувати „помаранчеву“, „червону“, „жовту“ і „зелену“ зони, і ми говоримо, що школи працюють до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє у червону зону. Тоді школа закривається на період, коли відбувається карантин”, — зазначив він.

Так, за його словами, будуть розроблені рекомендації щодо роботи шкіл у період пандемії.

“Певні рекомендації до того, як працюють школи у „зеленій“, „жовтій“ і „помаранчевій“ будуть, і ми зараз їх узгоджуємо з Міністерством освіти для того, щоб напрацювати норми, які реально будуть виконуватися”, — додав Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України. Регіони будуть ділитися на “зелені”, “жовті”, “помаранчеві” та “червоні” зони.

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