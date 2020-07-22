В Минздраве рассказали, как будет проходить обучение в школах в период пандемии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Школы в Украине в новом учебном году в связи с пандемией будут работать до тех пор, пока в регионе или городе не будет превышение эпидемпорога. Об этом в эфире Украинского радио заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

“У нас несколько раз рассматривалось как обеспечить учебный процесс, и мы решили двигаться так, как это происходит во время сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ — школы работают до того момента пока не превышается эпидемпорог. В данном случае эпидемпорог мы еще не можем рассчитать, так как это первый год циркулирует коронавирус на территории нашего государства. Мы знаем, как рассчитать „оранжевую“, „красную“, „желтую“ и „зеленую“ зону, и мы говорим, что школы работают до того момента, пока район или город областного значения не попадает в красную зону. Тогда школа закрывается на период, когда происходит карантин”, — отметил он.

Так, по его словам, будут разработаны рекомендации по работе школ в период пандемии.

“Определенные рекомендации к тому, как работают школы в „зеленой“, „желтой“ и „оранжевой“ будут, и мы сейчас их согласовываем с Министерством образования для того, чтобы наработать нормы, которые реально будут выполняться”, — добавил Ляшко.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на “зеленые”, “желтые”, “оранжевые” и “красные” зоны.

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