Степанов рассказал, что будет с группами "продленного дня" в период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Рекомендации Минздрава никоим образом не влияют на занятиях в группах “продленного дня”, главное, чтобы соблюдались требования Министерства. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Министерство здравоохранения в своих рекомендациях никоим образом не ограничивало занятия в группах продленного дня. Если руководитель заведения в состоянии обеспечить все рекомендации, которые были предоставлены для образовательного процесса, никаких препятствий относительно групп продленного дня у нас не существует", - отметил министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве напомнили рекомендации по работе детсадов в период карантина
Напомним, с начала учебного года учащимся 1-4 классов будет разрешено передвигаться по школе без маски или респиратора.