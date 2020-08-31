Шкарлет закликав вчителів не навантажувати школярів зайвим матеріалом

"Хочу закликати шановних колег вчителів. Я розумію, що кожен вчитель є особистість, кожен вчитель пишається своїми знаннями, кожен вчитель поважає свій урок більше за всіх, свій предмет, але не забувайте, що всі вчителі вважають свій урок кращим і важливішим за всі інші. Бережіть дітей, не навантажуйте їх зайвим матеріалом, від цього страждають лише сумлінні діти. Закликаю вас бути один до одного більш добрішими. Цінуйте і те, що дитина має мати дитинство, не тільки школу, а й дитинство", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні цього року новий навчальний рік, як і завжди, розпочнеться 1 вересня, але з дотриманням санітарно-епідеміологічних заходів. Водночас у регіонах, які віднесені до "червоної зони" за рівнем епідемічної небезпеки, навчання проходитиме тільки дистанційно.