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Шкарлет призвал учителей не нагружать школьников лишним материалом

Киев • УНН

 • 13654 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет призвал учителей не нагружать школьников лишним материалом, так как ребенок должен иметь не только школу, но и детство. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Шкарлет призвал учителей не нагружать школьников лишним материалом

"Хочу призвать уважаемых коллег учителей. Я понимаю, что каждый учитель является личностью, каждый учитель гордится своими знаниями, каждый учитель уважает свой урок больше всех, свой предмет, но не забывайте, что все учителя считают свой урок самым лучшим и важнейшим всех остальных. Берегите детей, не нагружайте их лишним материалом, от этого страдают только добросовестные дети. Призываю вас быть друг к другу более добрее. Цените и то, что ребенок должен иметь детство, не только школу, но и детство", - отметил он.

Напомним, в Украине в этом году новый учебный год, как и всегда, начнется 1 сентября, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий. В то же время в регионах, отнесенных к "красной зоне" по уровню эпидемической опасности, обучение будет проходить только дистанционно.

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