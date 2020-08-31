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Школи Чернівців розпочнуть навчання дистанційно, дитсадки не працюватимуть

Київ • УНН

 • 12594 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Новий навчальний рік у чернівецьких школах розпочнеться 1 вересня у дистанційній формі. Про це повідомив секретар Чернівецької міської ради Василь Продан, передає УНН з посиланням на пресслужбу міськради.

Школи Чернівців розпочнуть навчання дистанційно, дитсадки не працюватимуть

Повідомляється, що минулого тижня на позачерговій сесії депутати ухвалили рішення дозволити працювати школам у звичайному режимі. Але остаточне рішення залишили за керівництвом закладів.

”Всі школи та садочки, враховуючи ситуацію в місті та рекомендації МОЗу, прийняли рішення про дистанційне навчання, починаючи з 1 вересня”, - розповів Василь Продан.

Повідомляється, що в умовах “червоної” зони навчальні заклади працюватимуть до 14 вересня. Що стосується закладів дошкільної освіти, то до 14 вересня вони не працюватимуть.

”Сподіваємося, як тільки завершиться період "червоної" зони, садочки зможуть відновити свою роботу. Розуміємо незручність для батьків та необхідність працювати, проте заради здоров’я дітей ми пішли на такі міри. З 14 вересня сподіваюсь, що ми будемо в іншій кольоровій зоні та садочки зможуть відновити свою роботу”,- повідомила в.о. начальника управління освіти міськради Ніна Вітковська.

Нагадаємо, з 00:00 31 серпня починає діяти нове епідемічне зонування.

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