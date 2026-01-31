$42.850.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине произошел не блэкаут, а серьезная каскадная системная авария - экс-глава Укрэнерго

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В Украине произошла серьезная каскадная системная авария, а не национальный блэкаут, сообщил бывший глава НЭК "Укрэнерго". Инцидент мог быть связан с отключением ЛЭП 400 кВ между Молдовой и Румынией.

В Украине произошел не блэкаут, а серьезная каскадная системная авария - экс-глава Укрэнерго

В Украине произошел не "национальный блэкаут", а серьезная каскадная системная авария, сообщил бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook в субботу, пишет УНН.

Нет, это не национальный блэкаут по типу ноября 2022 года. Но серьезная каскадная системная авария с погашением части потребителей. Судя по сообщению, она могла быть связана среди прочего с отключением ЛЭП 400 кВ между Молдовой и Румынией - наши все энергосистемы тесно взаимосвязаны

- написал Кудрицкий.

По его словам, такие случаи после 2022 года случались пару раз. "Причины могут быть надежно установлены только после соответствующего технического анализа, который занимает время. Похоже, что отделаемся легким испугом", - отметил он.

Напомним

Министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Юлия Шрамко

