В Україні стався не блекаут, а серйозна каскадна системна аварія - ексочільник Укренерго

В Україні сталася серйозна каскадна системна аварія, а не національний блекаут, повідомив колишній очільник НЕК "Укренерго". Інцидент міг бути пов'язаний з відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою та Румунією.
В Україні стався не "національний блекаут", а серйозна каскадна системна аварія, повідомив колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook в суботу, пише УНН.
Ні, це не національний блекаут на кшталт листопада 2022 року. Але серйозна каскадна системна аварія з погашенням частини споживачів. Судячи з повідомлення, вона могла бути повʼязана серед іншого з відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою і Румунією - наші всі енергосистеми тісно взаємоповʼязані
З його слів, такі випадки після 2022 року траплялись пару разів. "Причини можуть бути надійно встановлені тільки після відповідного технічного аналізу, який займає час. Схоже, шо відбудемось легким переляком", - зазначив він.
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.