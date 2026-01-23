В Украине на одного новорожденного приходится трое умерших – инфографика

В Украине за 2024 год родилось 168 778 детей, а умерло 485 296 человек. В целом на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших. За год смертность в Украине сократилась на 2%, а рождаемость - на 4,5%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Как отмечается в исследовании, рождаемость продолжает падать, но уже не так резко, как в первые годы полномасштабной войны: -4,5% за год. По сути, это возвращение к тенденции до полномасштабной войны: тогда Украина, в среднем, теряла около 8% год к году.

Впрочем, если сравнивать с 2021 годом, разница остается ощутимой - детей рождается в 1,6 раза меньше.

В то же время в Украине есть регионы, которые пошли в плюс по количеству новорожденных. Так, во Львовской области рождаемость увеличилась на 1,5% - это на 230 младенцев больше, чем в 2024 году. В Волынской области прирост составил 0,6%, или 44 ребенка.

Кроме территорий активных боевых действий, наибольшее снижение рождаемости наблюдается в прифронтовых регионах. В Херсонской области показатель упал на 16%, в Запорожской области - на 11%. На 9% уменьшилось количество рожденных в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях и отдаленной от зоны боевых действий Черновицкой области.

Больше всего детей родилось в Киеве - 19 410 новорожденных или 11,5% от общего количества. При этом в столице умерло лишь 1,5% по сравнению с 2024 годом. На втором месте Львовщина - 15 872 младенца, а на третьем - Днепропетровщина: 12 754 ребенка.

В 2025 году в Украине было зафиксировано 485 296 смертей. В целом смертность по стране уменьшилась на 2%. Сейчас на одного новорожденного приходится трое умерших.

Больше всего смертей зафиксировано на Днепропетровщине (52 559), в Киеве (36 296) и на Харьковщине (34 670).

Меньше смертей зафиксировано на Полтавщине и Ровенщине: - 4%. В то же время в 6 регионах смертность выросла, больше всего - в Киеве, где показатель увеличился на 2%. Рост также зафиксирован в Черновицкой (+1,6%), Черкасской (+1%), Ивано-Франковской (+0,9%), Тернопольской (+0,6%) и Львовской (+0,4%) областях.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксированы новые траншеи для захоронений, что связано с эксгумацией тел и ростом смертности среди мирного населения.