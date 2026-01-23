$43.170.01
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
В Україні на одного новонародженого припадає троє померлих - інфографіка

Київ • УНН

 • 196 перегляди

За 2024 рік в Україні народилося 168 778 дітей, померло 485 296 людей. Смертність скоротилась на 2%, народжуваність - на 4,5%.

В Україні на одного новонародженого припадає троє померлих - інфографіка

В Україні за 2024 рік народилося 168 778 дітей, а померло 485 296 людей. Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. За рік смертність в Україні скоротилась на 2%, а народжуваність - на 4,5%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Як зазначається у дослідженні, народжуваність продовжує падати, але вже не так різко, як у перші роки повномасштабної війни: -4,5% за рік. По суті, це повернення до тенденції до повномасштабної війни: тоді Україна, в середньому, втрачала близько 8% рік до року.

Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, різниця залишається відчутною - дітей народжується в 1,6 раза менше.

Водночас в Україні є регіони, які пішли в плюс за кількістю новонароджених. Так, у Львівській області народжуваність збільшилася на 1,5% - це на 230 немовлят більше, ніж у 2024 році. У Волинській області приріст склав 0,6%, або 44 дитини.

Окрім територій активних бойових дій, найбільше зниження народжуваності спостерігається у прифронтових регіонах. У Херсонській області показник впав на 16%, у Запорізькій області - на 11%. На 9% зменшилася кількість народжених у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях та віддаленій від зони бойових дій Чернівецькій області.

Найбільше дітей народилось у Києві - 19 410 новонароджених або 11,5% від загальної кількості. При цьому у столиці померло лише 1,5% порівняно з 2024 роком. На другому місці Львівщина - 15 872 немовляти, а на третьому - Дніпропетровщина: 12 754 дитини.

У 2025 році в Україні було зафіксовано 485 296 смертей. Загалом смертність по країні зменшилася на 2%. Наразі на одного новонародженого припадає троє померлих.

Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині (52 559), у Києві (36 296) та на Харківщині (34 670).

Менше смертей зафіксовано на Полтавщині та Рівненщині: - 4%. Водночас у 6 регіонах смертність зросла, найбільше - у Києві, де показник збільшився на 2%. Зростання також зафіксовано у Чернівецькій (+1,6%), Черкаській (+1%), Івано-Франківській (+0,9%), Тернопільській (+0,6%) та Львівській (+0,4%) областях.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано нові траншеї для поховань, що пов'язано з ексгумацією тіл та зростанням смертності серед мирного населення.

Євген Устименко

Суспільство
Війна в Україні
Чернівецька область
Львівська область
Рівненська область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Сумська область
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Волинська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Херсонська область
Україна
Маріуполь
