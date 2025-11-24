В течение ближайшего часа: Зеленский ожидает доклад делегации о результатах встреч в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский в течение ближайшего часа ожидает подробный доклад украинской делегации о результатах встреч в Женеве. Об этом он заявил после разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

... рассказал о ходе вчерашних встреч в Женеве и результатах, которые они принесли. В течение ближайшего часа ожидаю подробный доклад украинской делегации - сообщил Зеленский.

По его словам, важно, что к контактам с американской командой привлечены также другие европейцы.

Будущее Украины – в Европейском Союзе, и сейчас решаются вопросы общей безопасности наших людей. Спасибо за поддержку Украины и наших позиций - резюмировал Глава государства.

Из проекта "мирного плана" США изъяли пункт о $100 млрд замороженных российских активов - Bloomberg

Напомним

Bloomberg сообщило, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно вечером в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях в предложении США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список желаний кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.