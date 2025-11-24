Упродовж найближчої години: Зеленський очікує на доповідь делегації щодо результатів зустрічей у Женеві
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський очікує на детальну доповідь української делегації щодо результатів зустрічей у Женеві. Він наголосив на важливості залучення європейців до контактів з американською командою та подякував за підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський упродовж найближчої години очікує на детальну доповідь української делегації щодо результатів зустріей у Женеві. Про це він заявив після розмови із прем’єром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.
... розповів про перебіг учорашніх зустрічей у Женеві та результати, які вони принесли. Упродовж найближчої години очікую на детальну доповідь української делегації
За його словами, важливо, що до контактів з американською командою залучені також інші європейці.
Майбутнє України – у Європейському Союзі, і зараз вирішуються питання спільної безпеки наших людей. Дякую за підтримку України та наших позицій - резюмував Глава держави.
Нагадаємо
Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".
За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.
Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.
Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.