В санкции ЕС против россии впервые попали компании из Китая и Индии - СМИ
Киев • УНН
Евросоюз согласовал новый пакет санкций против россии, которые впервые направлены против китайских и индийских компаний, обвиняемых в поддержке москвы.
ЕС согласовал новый пакет санкций против россии, которые впервые направлены против китайских и индийских компаний, обвиняемых в поддержке военных усилий москвы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы, попавшие в издание, пишет УНН.
Детали
Меры, которые станут 13-м пакетом санкций, введенных Брюсселем в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину, нацелены на около 200 физических и юридических лиц, но не нацелены на важные промышленные сектора.
Включение китайских и индийских компаний в санкционные списки происходит в тот момент, когда ЕС и его партнеры по G7 пытаются подавить использование россией третьих стран и транзитных маршрутов для уклонения от существующих ограничений, призванных помешать ее военной экономике.
Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, меры касаются трех компаний в материковом Китае и одной в Индии, а также предприятий в Шри-Ланке, Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане.
Отмечается, что предприятия попадут под торговые ограничения после того, как будет обнаружено, что они помогают поставлять оборудование, в частности электронику и микрочипы, используемые россией для производства оружия или другого оборудования, которое используется в войне против Украины.
Напомним
ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против россии, который будет утвержден 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину.
В санкции ЕС против россии впервые попали компании из Китая и Индии - СМИ
Евросоюз согласовал новый пакет санкций против россии, которые впервые направлены против китайских и индийских компаний, обвиняемых в поддержке москвы.
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