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До санкцій ЄС проти росії вперше потрапили компанії з Китаю та Індії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 31138 перегляди

Євросоюз погодив новий пакет санкцій проти росії, які вперше спрямовані проти китайських та індійських компаній, звинувачених у підтримці москви.

До санкцій ЄС проти росії вперше потрапили компанії з Китаю та Індії - ЗМІ

ЄС погодив новий пакет санкцій проти росії, які вперше спрямовані проти китайських та індійських компаній, звинувачених у підтримці військових зусиль москви. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на документи, що потрапили до видання, пише УНН.

Деталі

Заходи, які стануть 13-м пакетом санкцій, запроваджених Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, націлені на близько 200 фізичних та юридичних осіб, але не націлені на важливі промислові сектори.

Включення китайських та індійських компаній до санкційних списків відбувається в той момент, коли ЄС і його партнери з G7 намагаються придушити використання росією третіх країн і транзитних маршрутів для ухилення від обмежень що існують, покликаних перешкодити її військовій економіці.

Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, заходи стосуються трьох компаній у материковому Китаї та однієї в Індії, а також підприємств у Шрі-Ланці, Туреччині, Таїланді, Сербії та Казахстані.

Зазначається, що підприємства потраплять під торговельні обмеження після того, як буде виявлено, що вони допомагають постачати обладнання, зокрема електроніку та мікрочіпи, що використовуються росією для виробництва зброї чи іншого обладнання, яке використовується у війні проти України.

Нагадаємо

ЄС погодив свій 13-й пакет санкцій проти росії, який буде затверджений 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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