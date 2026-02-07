В российском Белгороде пропал свет после ударов по ТЭЦ и подстанции: в городе блэкаут

$43.140.00
50.900.00
ukenru
17:17 • 2534 просмотра
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго
13:35 • 10550 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 15933 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 16175 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 21039 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 33657 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 45898 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 40602 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31292 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45504 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
382 из 408 вражеских дронов обезврежены, не достигли целей запущенные рф по Украине ракеты, в том числе "Калибры": детали от ВС ВСУPhoto7 февраля, 09:17 • 7494 просмотра
Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов7 февраля, 09:54 • 8448 просмотра
Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары: Зеленский о ночной атаке 7 февраляVideo7 февраля, 10:07 • 7500 просмотра
Зеленский: США предложили поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики - россия пока не подтвердила7 февраля, 10:53 • 4956 просмотра
Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"7 февраля, 11:57 • 7088 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 24337 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45504 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 41031 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 43096 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 55342 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Музыкант
Антонио Таяни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Ровненская область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 14402 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 28526 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 30852 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 39795 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 42879 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101

В российском Белгороде пропал свет после ударов по ТЭЦ и подстанции: в городе блэкаут

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

В Белгороде 7 февраля пропал свет после мощных взрывов, поразивших ключевые энергетические объекты. Город столкнулся с масштабными перебоями электроснабжения и водоснабжения.

В российском Белгороде пропал свет после ударов по ТЭЦ и подстанции: в городе блэкаут

В Белгороде вечером 7 февраля зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением после серии мощных взрывов. По данным местных источников, под удар попали ключевые объекты энергетической инфраструктуры, что привело к обесточиванию жилых кварталов и остановке водоснабжения в нескольких районах города. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно сообщениям очевидцев и мониторинговых каналов, не менее двух ракетных прилетов зафиксировано на территории электрической подстанции "Белгород". Кроме этого, атаке подверглась ТЭЦ "Луч", которая является одним из основных источников тепло- и энергообеспечения города. В результате попаданий на объектах вспыхнули пожары, а небо над городом затянуло густым дымом.

Сразу после взрывов в разных районах Белгорода и прилегающих поселках пропал свет. Местные жители также жалуются на отсутствие интернета и перебои в работе мобильной связи. Российские паблики распространяют видео моментов ударов, на которых видны яркие вспышки в районе энергообъектов.

Реакция властей и развертывание пунктов обогрева

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт повреждения энергетической инфраструктуры и серьезность разрушений. Из-за отсутствия отопления и низкой температуры воздуха в городе срочно открыли два пункта обогрева для жителей обесточенных домов. Сейчас энергетики пытаются переподключить часть потребителей к резервным линиям, однако ситуация остается сложной.

На фоне восстановительных работ в Белгороде снова была объявлена ракетная опасность, что заставило ремонтные бригады приостановить деятельность.

Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопления06.02.26, 01:04 • 12775 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия