В российском Белгороде пропал свет после ударов по ТЭЦ и подстанции: в городе блэкаут
Киев • УНН
В Белгороде 7 февраля пропал свет после мощных взрывов, поразивших ключевые энергетические объекты. Город столкнулся с масштабными перебоями электроснабжения и водоснабжения.
В Белгороде вечером 7 февраля зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением после серии мощных взрывов. По данным местных источников, под удар попали ключевые объекты энергетической инфраструктуры, что привело к обесточиванию жилых кварталов и остановке водоснабжения в нескольких районах города. Об этом пишет УНН.
Детали
Согласно сообщениям очевидцев и мониторинговых каналов, не менее двух ракетных прилетов зафиксировано на территории электрической подстанции "Белгород". Кроме этого, атаке подверглась ТЭЦ "Луч", которая является одним из основных источников тепло- и энергообеспечения города. В результате попаданий на объектах вспыхнули пожары, а небо над городом затянуло густым дымом.
Сразу после взрывов в разных районах Белгорода и прилегающих поселках пропал свет. Местные жители также жалуются на отсутствие интернета и перебои в работе мобильной связи. Российские паблики распространяют видео моментов ударов, на которых видны яркие вспышки в районе энергообъектов.
Реакция властей и развертывание пунктов обогрева
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт повреждения энергетической инфраструктуры и серьезность разрушений. Из-за отсутствия отопления и низкой температуры воздуха в городе срочно открыли два пункта обогрева для жителей обесточенных домов. Сейчас энергетики пытаются переподключить часть потребителей к резервным линиям, однако ситуация остается сложной.
На фоне восстановительных работ в Белгороде снова была объявлена ракетная опасность, что заставило ремонтные бригады приостановить деятельность.
