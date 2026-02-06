Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопления
Киев • УНН
Ночью 6 февраля российский белгород подвергся ракетной атаке, повреждены ТЭЦ и ПС "Фрузенская". Губернатор подтвердил серьезные разрушения, жители сообщают об отключении воды, света и отопления.
российский город белгород в ночь на пятницу, 6 февраля, подвергся ракетной атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что в результате ракетного удара серьезные повреждения получили белгородская ТЭЦ и ПС "Фрузенская".
Красивые кадры ракетного удара по Белгородской ТЭЦ
Информацию об атаке подтвердил губернатор белгородской области вячеслав гладков.
Есть серьезные повреждения. Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание. Детально выясним масштабы разрушений и будем принимать решения по дальнейшим действиям. Обязательно выйду на связь
Тем временем местные жители сообщают об отключении воды, света и отопления на территории области.
Напомним
3 февраля в российском белгороде и области произошел блэкаут. Сообщается, что в российском регионе пропал свет и наблюдаются проблемы со связью.
В белгороде прогремели взрывы: сообщается о повреждении энергетических объектов24.01.26, 22:35 • 7581 просмотр