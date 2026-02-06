$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 20049 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 20039 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 21097 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 33415 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 67360 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 29212 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28092 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22254 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15128 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14699 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Facebook

Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Вночі 6 лютого російський бєлгород зазнав ракетної атаки, пошкоджено ТЕЦ та ПС "Фрузенська". Губернатор підтвердив серйозні руйнування, мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення.

Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення

російське місто бєлгород у ніч на п'ятницю, 6 лютого, зазнало ракетної атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що внаслідок ракетного удару серйозних пошкоджень зазнали белгородська ТЕЦ та ПС "Фрузенська".

Красиві кадри ракетного удару по Белгородській ТЕЦ

- йдеться в одному з дописів.

Інформацію про атаку підтвердив губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков.

Є серйозні пошкодження. Виїхав на місце. Через 35 хвилин збираємо нараду. Детально з'ясуємо масштаби руйнувань і будемо приймати рішення щодо подальших дій. Обов'язково вийду на зв'язок

- зазначив чиновник.

Тим часом місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення на території області.

Нагадаємо

3 лютого в російському бєлгороді та області стався блекаут. Повідомляється, що у російському регіоні зникло світло та спостерігаються проблеми зі зв’язком.

У бєлгороді пролунали вибухи: повідомляється про пошкодження енергетичних об'єктів24.01.26, 22:35 • 7581 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія