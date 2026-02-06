Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення
Вночі 6 лютого російський бєлгород зазнав ракетної атаки, пошкоджено ТЕЦ та ПС "Фрузенська". Губернатор підтвердив серйозні руйнування, мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення.
російське місто бєлгород у ніч на п'ятницю, 6 лютого, зазнало ракетної атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що внаслідок ракетного удару серйозних пошкоджень зазнали белгородська ТЕЦ та ПС "Фрузенська".
Красиві кадри ракетного удару по Белгородській ТЕЦ
Інформацію про атаку підтвердив губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков.
Є серйозні пошкодження. Виїхав на місце. Через 35 хвилин збираємо нараду. Детально з'ясуємо масштаби руйнувань і будемо приймати рішення щодо подальших дій. Обов'язково вийду на зв'язок
Тим часом місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення на території області.
Нагадаємо
3 лютого в російському бєлгороді та області стався блекаут. Повідомляється, що у російському регіоні зникло світло та спостерігаються проблеми зі зв’язком.
