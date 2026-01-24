У бєлгороді пролунали вибухи: повідомляється про пошкодження енергетичних об'єктів

Увечері в суботу, 24 січня, у російському бєлгороді пролунали вибухи - в місті виникли перебої зі світлом. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив, що постраждалих в результаті атаки на бєлгород немає. При цьому, зазначив він, пошкоджені енергетичні об'єкти.

Тим часом місцеві жителі повідомляють про атаку невідомих БПЛА. Повідомляється про, ймовірно, атаку на місцеву ТЕС.

Нагадаємо

Нещодавно партизани з руху "АТЕШ" здійснили диверсію на електропідстанції у брянську, пошкодивши обладнання та порушивши енергопостачання військових об'єктів.