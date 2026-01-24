У бєлгороді пролунали вибухи: повідомляється про пошкодження енергетичних об'єктів

$43.170.01
50.520.15
ukenru
18:16 • 4230 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
16:43 • 10163 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 15963 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 25242 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 28595 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 44145 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 41654 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 33932 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28684 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 62867 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Четверо людей постраждали на Київщині через атаку ворога: показали наслідкиPhoto24 січня, 10:43 • 7582 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 11895 перегляди
ДТП на трасі під Києвом обмежила рух до столиці: деталіPhoto24 січня, 11:20 • 6798 перегляди
Переговори США, України і рф в Абу-Дабі: стала відомі перші подробиці - Axios24 січня, 13:39 • 6142 перегляди
Орбан обіцяє не пускати Україну в ЄС впродовж 100 років: реакція Сибіги не забарилась24 січня, 14:02 • 8612 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 62867 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 77328 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 93297 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 87729 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 88802 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 11922 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 13236 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 30414 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 30815 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 44212 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

У бєлгороді пролунали вибухи: повідомляється про пошкодження енергетичних об'єктів

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У російському бєлгороді пролунали вибухи, що спричинило перебої зі світлом. Губернатор повідомив про відсутність постраждалих, але підтвердив пошкодження енергетичних об'єктів.

У бєлгороді пролунали вибухи: повідомляється про пошкодження енергетичних об'єктів

Увечері в суботу, 24 січня, у російському бєлгороді пролунали вибухи - в місті виникли перебої зі світлом. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив, що постраждалих в результаті атаки на бєлгород немає. При цьому, зазначив він, пошкоджені енергетичні об'єкти.

Тим часом місцеві жителі повідомляють про атаку невідомих БПЛА. Повідомляється про, ймовірно, атаку на місцеву ТЕС.

Нагадаємо

Нещодавно партизани з руху "АТЕШ" здійснили диверсію на електропідстанції у брянську, пошкодивши обладнання та порушивши енергопостачання військових об'єктів.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія