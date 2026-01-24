$43.170.01
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
16:43 • 10122 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 15932 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 25209 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 28570 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 44134 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 41643 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 33925 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28678 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 62828 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
В белгороде прогремели взрывы: сообщается о повреждении энергетических объектов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В российском белгороде прогремели взрывы, что привело к перебоям со светом. Губернатор сообщил об отсутствии пострадавших, но подтвердил повреждение энергетических объектов.

В белгороде прогремели взрывы: сообщается о повреждении энергетических объектов

Вечером в субботу, 24 января, в российском белгороде прогремели взрывы – в городе возникли перебои со светом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил, что пострадавших в результате атаки на белгород нет. При этом, отметил он, повреждены энергетические объекты.

Тем временем местные жители сообщают об атаке неизвестных БПЛА. Сообщается о, вероятно, атаке на местную ТЭС.

Напомним

Недавно партизаны из движения "АТЕШ" совершили диверсию на электроподстанции в брянске, повредив оборудование и нарушив энергоснабжение военных объектов.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия