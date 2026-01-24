В белгороде прогремели взрывы: сообщается о повреждении энергетических объектов

Вечером в субботу, 24 января, в российском белгороде прогремели взрывы – в городе возникли перебои со светом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил, что пострадавших в результате атаки на белгород нет. При этом, отметил он, повреждены энергетические объекты.

Тем временем местные жители сообщают об атаке неизвестных БПЛА. Сообщается о, вероятно, атаке на местную ТЭС.

Напомним

Недавно партизаны из движения "АТЕШ" совершили диверсию на электроподстанции в брянске, повредив оборудование и нарушив энергоснабжение военных объектов.