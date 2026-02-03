$42.970.16
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У російському Бєлгороді стався блекаут: повідомляється ракетну атаку

Київ • УНН

 • 494 перегляди

У бєлгороді та області зникло світло та зв'язок після оголошення ракетної небезпеки. Губернатор заявив про пошкодження інфраструктурного об'єкта.

У російському Бєлгороді стався блекаут: повідомляється ракетну атаку

У бєлгороді та області стався блекаут. Повідомляється, що у російському регіоні зникло світло та спостерігаються проблеми зі зв’язком, передає УНН з посиланням на росЗМІ та губернатора області. 

"У бєлгороді та бєлгородському окрузі зникло світло", - повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що раніше було оголошено ракетну небезпеку та було чутно звуки вибухів. Також повідомляють про проблеми зі зв'язком, зокрема, - Мегафон.

Партизани "АТЕШ" "привітали" військових інженерів рф диверсією на залізниці під бєлгородом21.01.26, 10:08 • 3929 переглядiв

Губернатор області в’ячеслав гладков заявив про нібито ракетну атаку по місту та області. 

"Попередньо, постраждалих немає. Є серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті. Всі оперативні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки уточнюється", - написав гладков. 

російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронів09.01.26, 01:58 • 11623 перегляди

Павло Башинський

Новини Світу
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія