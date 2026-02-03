У російському Бєлгороді стався блекаут: повідомляється ракетну атаку
У бєлгороді та області зникло світло та зв'язок після оголошення ракетної небезпеки. Губернатор заявив про пошкодження інфраструктурного об'єкта.
У бєлгороді та області стався блекаут. Повідомляється, що у російському регіоні зникло світло та спостерігаються проблеми зі зв’язком, передає УНН з посиланням на росЗМІ та губернатора області.
"У бєлгороді та бєлгородському окрузі зникло світло", - повідомляють росЗМІ.
Повідомляється, що раніше було оголошено ракетну небезпеку та було чутно звуки вибухів. Також повідомляють про проблеми зі зв'язком, зокрема, - Мегафон.
Губернатор області в’ячеслав гладков заявив про нібито ракетну атаку по місту та області.
"Попередньо, постраждалих немає. Є серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті. Всі оперативні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки уточнюється", - написав гладков.
